Моника все так же молода

Известная актриса и модель Моника Беллуччи впервые за долгое время засветилась перед камерами в новом образе

Моника Беллуччи является наглядным примером того, что стиль намного важнее моды и сиюминутных трендов. Недавно звезда спустя долгое время появилась на публике.

Позируя в специальном кресле во время интервью перед камерой, Моника в простом скромном платье выглядела очень хорошо и молодо. В 56 лет знаменитость выглядит довольно молодо и ухоженно, составляя конкуренцию молодым. Можно заметить, что протяжении всей своей карьеры Беллуччи любит женственные черные платья.

Хотя Беллуччи и не так часто показывает новые кадры, под каждым ее снимком фанаты активно восхищаются ее красотой и обсуждают внешний вид, ведь звезда не скрывает свою внешность ни под ярким макияжем, ни под фильтрами.

Один из последних кадров, впрочем, отличался от стиля звезды, но все равно был популярным:

«Наслаждайтесь, этот вид потрясающий 😍; лучше этой волшебницы просто нет😘 уже можно завидовать🌺; Королева🔥 ♥; Потрясающе! ❤️; Красиво 😍; ..оуи, мерси !! что за дива 🙌🏿; я буду всегда ей любоваться, это талант; Самая красивая 😍🔥; прекрасная Мон» - пишут в сети под постом.

Напомним, 56-летняя Беллуччи в прозрачном платье доказала, что красота не подвластна возрасту

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