Супругу певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова выписали из роддома
Как передает Politeka.net, кадрами новоиспеченная мама поделилась на своей страничке в Instagram.
Катерина привыкла постоянно рассказывать о своем самочувствии и делаться любыми фото на протяжении дня.
27-летняя Екатерина решила не изменять себе и после того, как стала мамой.
На своей страничке в Instagram она уже опубликовала очень трогательное фото Виктора Павлика с сыном.
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Отправив мужчин к бабушке, Катя время не теряла - девушка занялась уборкой и примеркой вещей.
Как оказалось, после рождения ребенка, привычные ей вещи уже не подходят.
"Дааа, вот так вот сходу влезть в свои вещи не получается. Нужно будет еще поработать", - поделилась девушка.
Напомним, что молодая жена Павлика устроила фотосессию для новорожденного малыша: первые кадры.
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