Ну, бывает...

Супругу певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова выписали из роддома

Как передает Politeka.net, кадрами новоиспеченная мама поделилась на своей страничке в Instagram.



Катерина привыкла постоянно рассказывать о своем самочувствии и делаться любыми фото на протяжении дня.

27-летняя Екатерина решила не изменять себе и после того, как стала мамой.

На своей страничке в Instagram она уже опубликовала очень трогательное фото Виктора Павлика с сыном.

Отправив мужчин к бабушке, Катя время не теряла - девушка занялась уборкой и примеркой вещей.

Как оказалось, после рождения ребенка, привычные ей вещи уже не подходят.

"Дааа, вот так вот сходу влезть в свои вещи не получается. Нужно будет еще поработать", - поделилась девушка.

Напомним, что молодая жена Павлика устроила фотосессию для новорожденного малыша: первые кадры.

Как сообщала Politeka, жена Павлика удивила свидетельством о рождении малыша, не папина фамилия: "Сына зовут...".

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