Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан на руках у Михаила вызвала бурную реакцию в сети

Михаил Заливако и Анна Сторожук начали отношения сразу после проекта и продолжают удивлять кадрами в Инстаграм довольно часто. Несмотря на то, что их счастье касается только их двоих, поклонникам проекта «Холостяк» выбор самого мужчины не дает покоя.

Многие пользователи Инстаграм постоянно засыпают пару различными вопросами или критикой, с которой Михаилу и Анне приходится мириться. В этот раз под их романтичным фото из отдыха снова разгорелись споры.

«Нравится ощущение рядом. Нравится, когда идем за руку. Нравится, что вызываешь мурашки по коже. Нравится с тобой слушать одну песню на repeat.

Нравится, что не стыдно. Нравится, когда дуркуешь. Нравится, что не боишься. Нравится, что настоящая. В общем нравится… и да, химия - очень нравится» - пишет Михаил под фото с Анной.

Пользователи сети отреагировали по-разному, выражая свое мнение по поводу отношений пары:

«Красивые, мы любуемся Вами ❤; Забыл добавить : И Юля очень нравится.😍; Ключевое слово ,, нравится,, , но не,, люблю,,.....; С тобой все нравится 💜; Через годик второй все пройдёт ); Вы не подходите друг другу, какие-то разные 🤷🏼‍♀️; Миша тут грустный 😢; Люди, какое вы имеете право писать, что она ему не подходит, это вас вообще не касается; Фотки все какие то не настоящие, вроде как убедить всех что у на все классно».

Напомним, Заливако признался Осадчей в проблемах после шоу "Холостяк"

А еще Politeka писала, что "Холостяк" Заливако с Анной Богдан поразили кадрами в парке развлечений

Также Politeka сообщала, что избранница "Холостяка" Заливако после возвращения в Украину засветила кольцо на безымянном пальце