Бывшая участница шоу "Холостяк-5", певица и подруга телеведущей Леси Никитюк, Лия Ли, рассказала о личной драме

30-летняя артистка не так давно объявила, что впервые станет мамой, а в своих недавних постах в Инстаграм рассказала печальные новости, пишет Politeka.net. Лия Ли строила отношения с возлюбленным, пара мечтала пожениться в конце марта, но из-за карантина торжество пришлось перенести.

Только спустя некоторое время вопрос со свадьбой отпал, ведь, певица рассказала, что приняла решение бросить жениха.

По словам подруги Никитюк, было непросто уйти от бывшего, тем более, что она еще находится в положении.

"Я устала пытаться что-то исправить, устала быть не такой, ходить на иголках и все равно не такая", - раскрыла причину своего поступка Лия.

По словам артистки, она теперь хочет жить в позитиве и растить малыша сама, "исключая из своей жизни - токсичных людей".

Ли рассказала, что не собирается терпеть плохого отношения к себе ради ребенка, как делают некоторые женщины



Позже певица сделала новый пост.

"Я давно уже все отпустила, переболела и приняла решение поделиться с Вами, так как было много вопросов и каждый вопрос возвращал обратно. Но сегодня я выдохнула и свободно дышу!", - написала она.

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