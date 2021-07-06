Українська співачка Ольга Цибульська відреагувала на вчинок Melovinа, який на сцені Atlas Weekend поцілував хлопця
Після цього артист поскаржився, що при трансляції цей фрагмент вирізали і не хочуть також публікувати на Youtube. Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 35-річна кума Дзідзьо Оля Цибульська вирішила розповісти про зворотню сторону ситуації.
«Перед тим, як відчувати себе експертами у захисті прав ЛГБТ, треба розібратися в правилах телебачення. Melovin був на Євробаченні і напевно знає, що для того, аби фішка, яку ти придумав круто стрельнула в ефірі, про це треба попередити режисера ПТС, щоб він знав, коли на сцені має з’явитися оператор і зняти крупним планом те, що ти хочеш донести», - пояснила артистка.
«Я за всі прояви любові. Ви маєте право любити кого хочете… Я просто хочу пояснити, що в будь-якої ситуації є інша сторона», - зазначила Цибульська.
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«Сорі всі, кому зіпсувала ідеальну драматичну історію про несправедливість», - додала вона.
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