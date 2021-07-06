Популярний український співак MELOVIN, якого багато хто пам'ятає, як фаворита Андрія Данилка на Нацвідборі на Євробачення, сколихнув публіку своїм вчинком
Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) на сцені Atlas Weekend 5 липня поцілував дівчину і хлопця, з якими виступав, а потім огорнув себе прапором ЛГБТ+. Тепер у себе в Instagram він написав, що телеканал M1, який транслює Захід, вирізав цей фрагмент, а також відео не заливають на YouTube, передає Politeka.net.
"І все через те, що я показав свою сутність. Для мене немає значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу… І в цей самий час така любов не признається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України", - висловився артист.
Відзначимо, багато хто його підтримав.
"Мел ❤ я тебе підтримую! Свобода бути собою - сама велика цінність!!!! Люблю за сміливість!"- написала співачка і нова "Холостячка" Злата Огневич.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Дан Балан у рваних джинсах опинився з Кароль на одному диванчику: "Ти тільки зі мною..."
Обраниця "Холостяка" Ганна Богдан на тлі чуток про вагітність готується покинути Україну: "Ми хочемо..."
Дочка Кошового зважилася на кардинальні зміни в зовнішності: як тепер виглядає 13-річна Варвара
Комаров постраждав на зйомках "Світ навиворіт", на обличчі не залишилося живого місця: "Бідний"
Шанувальники пишуть, що пишаються вчинком артиста.
"Пишаюся тобою", "це дуже сміливо, ти приклад того що не потрібно боятися комусь щось сказати, показати, просто роби те що подобається і не слухай абсолютно нікого, життя одне, пам'ятай про це, що дуже важливо, пишаюся тобою", "країна повинна пишатися людьми, які не бояться бути самими собою, а не ховатися!! love is love. Ера закінчена і розпочата Нова!! Пишаємося", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, улюбленець Данилко MELOVIN показав, як треба запалювати на сцені, попередивши про важливу подію: "почнемо нову..."
Як повідомляла Politeka, улюбленець Данилко MELOVIN запалив на випускному, відео викликало фурор: "Ось це випускниць штирить"
Також Politeka писала, що улюбленець Данилко MELOVIN вийшов у світ в майці-сітці і на підборах