Популярний український співак MELOVIN, якого багато хто пам'ятає, як фаворита Андрія Данилка на Нацвідборі на Євробачення, сколихнув публіку своїм вчинком

Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) на сцені Atlas Weekend 5 липня поцілував дівчину і хлопця, з якими виступав, а потім огорнув себе прапором ЛГБТ+. Тепер у себе в Instagram він написав, що телеканал M1, який транслює Захід, вирізав цей фрагмент, а також відео не заливають на YouTube, передає Politeka.net.

"І все через те, що я показав свою сутність. Для мене немає значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу… І в цей самий час така любов не признається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України", - висловився артист.

Відзначимо, багато хто його підтримав.

"Мел ❤ я тебе підтримую! Свобода бути собою - сама велика цінність!!!! Люблю за сміливість!"- написала співачка і нова "Холостячка" Злата Огневич.

Шанувальники пишуть, що пишаються вчинком артиста.

"Пишаюся тобою", "це дуже сміливо, ти приклад того що не потрібно боятися комусь щось сказати, показати, просто роби те що подобається і не слухай абсолютно нікого, життя одне, пам'ятай про це, що дуже важливо, пишаюся тобою", "країна повинна пишатися людьми, які не бояться бути самими собою, а не ховатися!! love is love. Ера закінчена і розпочата Нова!! Пишаємося", - пишуть в коментарях.

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