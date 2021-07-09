Украинцы приняли в штыки юмористическую сценку, в которой был упомянут хореограф и судья из "Танців з зірками" Григорий Чапкис

Как известно, легендарного танцора не стало месяц назад, вся Украина была в трауре. Поэтому несколько странно смотрелась шутка о покойном Чапкисе.

Так, на YouTube появился новый выпуск проекта со смешными импровизациями Improv Live Show - где отсутствуют заученные роли или "откатанные" до идеала сценарии, а лишь живой диалог и нескрываемые эмоции.

Задачей комиков из "Лиги смеха" было спародировать другого судью из "Танців з зірками" - Влада Яму. Юмористы и приглашенные звезды (победительница последнего сезона танцевального шоу Санта Димопулос, хореограф Анна Ризатдинова и танцующий шоумен Арам Арзуманян) по очереди задавали вопросы якобы "Яме".

Звезда "Лиги смеха" Рома Мищеряков поинтересовался у "Влада", куда "уходит денюжка", когда люди присылают смс-ки в рамках голосования за звезд на "Танцях".

"Мне в накопительный счет. Собираюсь пересадить Чапкиса... на колени ухо... Это увлекательное зрелище", - пошутили артисты, рассмешив Ризатдинову.

"Я, как Чапкис, благодарен вам", - ответил, в свою очередь, Мищеряков.

Пользователи с жаром кинулись комментировать. Некоторым показалось недостойным шутить над уже опочившим мэтром. Другие встали на защиту комиков, отметив, что съемки велись тогда, когда хореограф был еще жив и здоров.

"Жизнь - такая штука. На момент сьомок шоу, Чапкис был жив и, вроде как, хорошо себя чувствавал, а сегодня его уже нет с нами 😔 - Тоже об этом подумала, парни молодцы, но так грустно стало"

"Шутки про чапкиса покойного(( - Съемка сезона была давно, тогда Чапкис ещё был жив - Ничего страшного! Такого человека можно вспоминать всегда!"

"Ну, могли бы и вырезать момент с Чапкисом. Как по мне, по юмору там небольшая потеря"

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" показал, кого сильно боится уже много лет

Как сообщала Politeka, сын Чапкиса после похорон отца сделал срочное обращение, покинув Украину: "В этот тяжелый период..."

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