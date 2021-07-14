Фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук ответил на слухи о романе с молодой певицей Виталиной Мусиенко

Как сообщает Politeka.net, недавно в сети появились слухи о возможном романе 46-летнего Святослава Вакарчука и участницы "Голосу країни" 24-летней Виталины Мусиенко. На странице программы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали видео с пресс-конференции, на котором Святослав прокомментировал слухи об отношениях с молодой певицей.

По словам артиста, их с Виталиной связывает только творчество, а личную жизнь он вообще не обсуждает публично. "Мы поддерживаем творческие отношение. Она талантливая девочка и я надеюсь, что у нее все будет очень хорошо с точки зрения ее будущей сольной карьеры", - заявил Вакарчук. Она также добавил, что у них с Мусиенко нет никаких личных отношений. "Это все слухи какие-то глупые, и не нужно комментировать".

Однако, в комментариях к видео разгорелась бурная дискуссия об отношениях Святослава и Виталины, некоторые отметили, что у него загорелись глаза при воспоминании о ней. "Кто ж признается", "Ой, а глаза как загорелись", "Обожаю этого артиста", "Радуюсь за Виталину", "А он молодец", - пишут пользователи.

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