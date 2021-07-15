Актер Халит Эргенч, прославившийся ролью Султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", поделился, что они с женой ждут ребенка
Как сообщает Politeka.net, известный турецкий актер Халит Эргенч, который запомнился украинским зрителям ролью величественного султана в сериале "Великолепный век", поделился с поклонниками трепетными фото с беременной женой. Оказалось, что 51-летний Халит и его молодая жена ожидают появления на свет дочки, а два сына у них уже есть.
Снимки счастливой пары опубликовали на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram. "Жена звезды "Великолепного века" Бергюзар Корель – ждет дочь. К слову, супруги уже воспитывает двух сыновей, одному из которых недавно исполнился год", - говорится в подписи к фото пары. На снимке счастливый папочка прижимается к беременному животу супруги в купальнике.
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Пользователи тут же принялись комментировать снимки турецкой пары, отмечая, что актера теперь сложно узнать, так как он постарел со времен съемок в сериале. "Пока не прочитала название, его и не узнала, изменился очень", "Два Шехзаде и дочь", "Конечно смотрела, роль Султана выполнил прекрасно. Поздравляю", "Какое у него лицо доброе", "Поздравляю!", "Постарел султан", "Актер супер!", "Обожаю", - пишут в комментариях.
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