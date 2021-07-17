Известный 36-летний украинский дизайнер одежды Андре Тан (настоящее имя Андрей Тищенко) после громкого развода с Алиной Харечко поделился секретами воспитания 6-летней общей дочери Софии.
Об этом он написал на своей странице в Instagram, сообщает Politeka.net.
Так, в воспитании единственной дочери дизайнер руководствуется 5 правилами, которые советует соблюдать всем, кто хочет воспитать счастливого ребенка.
Во-первых, по мнению мужчины, необходимо быть интересными для ребенка.
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"Не отмахивайтесь от вопросов, вместе узнавайте, почему небо именно синего цвета и почему динозавры вымерли, стимулируйте детей на дискуссии. Именно вы, а не планшет, должны стать для ребенка источником нового и интересного", - говорит дизайнер.
Обязательно нужно развивать эмоциональных интеллект ребенка, позвольте своему чаду освоить лексику чувств.
Не спешите впадать в истерику из-за ушибов и жалеть. Дайте ему первому проявить все, что он чувствует. Так вы учите его коммуникации: "Я чувствую - я говорю - это безопасно", - советует дизайнер.
Также, по мнению дизайнера, стоит оценивать только поступки ребенка, а не самого ребенка. Все имеют право на ошибки и собственный опыт.
Держите слово, делайте то, что пообещали. И крайним ключиком к детскому сердцу дизайнер считает любовь.
Не бойтесь перелюбить: любви не может быть слишком много. Соня часто называет меня "машиной объятий" и до ее рождения я не понимал, что вообще можно кого-то так сильно любить, - признается Андре Тан.
Что интересно, фаны дизайнера оценили такую пошаговую "инструкцию" воспитания и вполне соглашаются с мужчиной.
Напомним, что звезда "1+1" Таран показала, как общается с дочерью-подростком: "Домой просит не приходить".
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