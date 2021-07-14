Радіоведучий, телеведущий бекстейджа "Голосу країни" Слава Дьомін, похвалився успіхами сина

Слава Дьомін неодноразово запрошував до студії й записував інтерв'ю з українською співачкою Тіною Кароль, повідомляє Politeka.net. Тому після цього телеведучого стали називати улюбленцем виконавиці.

Дьомін не тільки став популярним ведучим, але також активно розвиває свій мікроблог в Instagram. Зараз на нього підписані понад 100 тисяч користувачів мережі.

У акаунті телеведучий розповідає про свої успіхи, а цього разу похвалився сином, Владом.

Як виявилося, хлопчик став головним красенем колекції українського дизайнер, Андре Тана.

"Так приємно, що Андре запросив Влада @vladdomin стати обличчям цієї крутої колекції🚀

Як каже маестро: "Красою син, звичайно, явно пішов в маму " 😀 Я теж так думаю😉 а ще у малого був крутий досвід роботи з @moi_sofism 📸 після фотосесії Владик сказав, що хоче, щоб ця тітка його завжди фоткала😀", - написав щасливий батько.

"👏 👏 👏 👏це неймовірно круто! Син-красень🔥 🔥 🔥", " ох, як круто!!!! Розумничка👏👏🔥🔥", "🔥🔥🔥 Влад крутий!", "Розумничка ❤️", " Крутяк!!!!Синок красунчик))", " молодець !!! Красунчик !!! ❤️🔥😍", "💖💕💝❣🔥 Син як супермодель і це однозначно , поза сумнівами 💖💕💝❣🔥🔥🔥", - прокоментували користувачі Мережі.

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