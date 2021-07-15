Телеведуча Лідія Таран показала, як спілкується з 13-річною дочкою Василиною

Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча, зірка телеканалу "1+1" Лідія Таран часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу телезірка виклала в сторіс скріншот листування з 13-річною донькою Василиною, яку ростить одна після розлучення з ведучим Андрієм Доманським.

У листуванні дочка-підліток попередила зіркову маму, що до неї прийдуть подруги на чай, і при цьому просить, щоб Лідія не поспішала з роботи додому. На це розуміє мама спочатку "образилася", а потім повідомила доньці, що все ще на роботі.

"Друзі. Чай. Навіщо та мама. Дитина так скучила, аж додому просить не приходити", - підписала сторіс Таран.

Схоже, у телеведучої з дочкою панує повне взаєморозуміння, адже в кінці листування Василина запропонувала мамі приєднається до них з подружками і випити чаю.

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