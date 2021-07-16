Известная украинская певица Настя Каменских показала себя в стильном образе
Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является популярной украинской певицей, которая стала известной благодаря дуэту "Потап и Настя". Сейчас красотка занимается сольной карьерой под псевдонимом NK. Не забывает красотка и об Инстаграм, где делится интересным контентом с фанатами.
На новом фото красотка позировала в удлиненной футболке и стильной бейсболке. Девушка выставила одну ножку вперед, заигрывая перед камерой. На втором снимке Настя уже посмотрела в камеру, восхищая роскошной фигурой.
"Привет", - написала звезда под фото.
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Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:
"Красотка Настя", "Самое женственное тело и фигура украинской эстрады!", "Крутышка", "Этот цвет делает тебя такой милой", "Очень удобная майка)для беременных.и для родов хорошо тоже)", "Шикарное место. Настя, где находится этот Рай?".
Напомним, Каменских устроила шоу в платье с экстремальным декольте, сделав лето еще жарче
А еще Politeka писала, что Настя Каменских обольстительно покрутила аппетитными формами у бассейна
Также Politeka сообщала, что Потап оказался в постели с соблазнительной блондинкой, реакция Каменских не заставила себя ждать