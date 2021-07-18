Популярная украинская исполнительница Настя Каменских показала, как начинается новый день без Потапа
Как пишет Politeka.net, Настя Каменских стала очень популярной украинской исполнительницей. Красотка получила громкую известность благодаря коллективу "Потап и Настя". Сейчас девушка уже занята сольным творчеством, радуя фанатов музыкой под ником NK. Не забывает Настя и о социальных сетях, где делится самым интересным.
На новом видео, которое Настя снимала для ТикТок, красотка была раздетой, проснувшись в кровати. Каменских прикрылась одеялом, пошла в уборную, а потом собрала ягоды, с которыми съела завтрак.
"Ну как же вкусно проснуться дома. Наберусь сил и вечером встретимся в Одессе", - написала Настя под видео в Инстаграм.
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Фанаты посмотрели ролик почти 100 тысяч раз и написали комментарии:
"С нетерпением ждем в Одессе", "Заряжает на классное утро", "До встречи в Одессе. Очень жду", "Такая настоящая, обожаю, хорошего концерта в Одессе", "Голубка".
Напомним, Каменских устроила развлечение в платье с глубоким декольте и эффектными разрезами
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