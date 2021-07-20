Популярная украинская исполнительница Настя Каменских показала уставшую себя после шести концертов

Известная исполнительница привыкла показывать на своей странице в Инстаграм довольно много фото, на которых позирует без макияжа и фотошопа. Причем Настя не раз подчеркивала – она только учится принимать себя, ведь нередко под ее постами пользователи сети пишут неприятные комментарии о ее лишнем весе.

Как правило, обычно в своем фотоблоге популярная певица активно делится своими рецептами хорошего настроения и красоты, рассказывает о личной жизни и хвастается новыми образами. Довольно часто в Инстаграм звезды можно увидеть утренние кадры с ритуалами, которые она проводит дома, мотивируя фанатов на активность и здоровый образ жизни.

Настя не раз заявляла, что очень важно утром просто устроить себе релакс. В летнее время Настя больше всего постила кадры из отдыха у бассейна в компании мужа и подруги – Анны Андрийчук.

В этот раз, после шести концертов, которые звезда дала на прошлой неделе, она решила показать с утра настоящую и уставшую себя.

«Убийственный недосып» - написала Каменских под кадрами, где покривлялась на камеру и не скрывала своего сонного лица.

Напомним, что после похудения Настя Каменских каждое утро начинает со спорт и диетического завтрака. По словам звезды, это не необходимость, а образ жизни, к которому она привыкла. Часто Настю в ее стремлениях поддерживает и муж, который вместе с со звездой перед свадьбой решил сбросить вес.

Также на другом видео, которое Настя снимала для ТикТок, красотка позировала раздетой, проснувшись в кровати. Каменских прикрылась одеялом, пошла в уборную, а потом собрала ягоды, с которыми съела завтрак.

"Ну как же вкусно проснуться дома. Наберусь сил и вечером встретимся в Одессе", - написала Настя под видео в Инстаграм.

Фанаты посмотрели ролик почти 100 тысяч раз и написали комментарии:

"С нетерпением ждем в Одессе", "Заряжает на классное утро", "До встречи в Одессе. Очень жду", "Такая настоящая, обожаю, хорошего концерта в Одессе", "Голубка".

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