Популярная украинская исполнительница Настя Каменских показала уставшую себя после шести концертов
Известная исполнительница привыкла показывать на своей странице в Инстаграм довольно много фото, на которых позирует без макияжа и фотошопа. Причем Настя не раз подчеркивала – она только учится принимать себя, ведь нередко под ее постами пользователи сети пишут неприятные комментарии о ее лишнем весе.
Как правило, обычно в своем фотоблоге популярная певица активно делится своими рецептами хорошего настроения и красоты, рассказывает о личной жизни и хвастается новыми образами. Довольно часто в Инстаграм звезды можно увидеть утренние кадры с ритуалами, которые она проводит дома, мотивируя фанатов на активность и здоровый образ жизни.
Настя не раз заявляла, что очень важно утром просто устроить себе релакс. В летнее время Настя больше всего постила кадры из отдыха у бассейна в компании мужа и подруги – Анны Андрийчук.
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Украинский футболист разбился в ДТП с грузовиком, ему был всего 31 год: кадры с места трагедии
Победитель "Голосу країни" Лазановский укатил из Украины, удивив заявлением: "Меня не ищите"
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Самая богатая певица Украины поразила кадрами, как проходят ее вечера на отдыхе: «Аж мурашки по коже»
В этот раз, после шести концертов, которые звезда дала на прошлой неделе, она решила показать с утра настоящую и уставшую себя.
«Убийственный недосып» - написала Каменских под кадрами, где покривлялась на камеру и не скрывала своего сонного лица.
Напомним, что после похудения Настя Каменских каждое утро начинает со спорт и диетического завтрака. По словам звезды, это не необходимость, а образ жизни, к которому она привыкла. Часто Настю в ее стремлениях поддерживает и муж, который вместе с со звездой перед свадьбой решил сбросить вес.
Также на другом видео, которое Настя снимала для ТикТок, красотка позировала раздетой, проснувшись в кровати. Каменских прикрылась одеялом, пошла в уборную, а потом собрала ягоды, с которыми съела завтрак.
"Ну как же вкусно проснуться дома. Наберусь сил и вечером встретимся в Одессе", - написала Настя под видео в Инстаграм.
Фанаты посмотрели ролик почти 100 тысяч раз и написали комментарии:
"С нетерпением ждем в Одессе", "Заряжает на классное утро", "До встречи в Одессе. Очень жду", "Такая настоящая, обожаю, хорошего концерта в Одессе", "Голубка".
Напомним, Каменских устроила развлечение в платье с глубоким декольте и эффектными разрезами
А еще Politeka сообщала, что Каменских устроила шоу в платьице с огромным декольте, сделав лето еще горячее
Также Politeka писала, что Влад Яма, Кухар, Ткач и "Холостяк" Макацария поразили сходством со своими вторыми половинками