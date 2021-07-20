Известный украинский исполнитель Олег Винник показал яркие фото со съемок шоу "Співають всі" и произвол фурор среди поклонников

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский певец Олег Винник показал в своем Instagram яркие кадры со съемок шоу "Співають всі", участником которого он стал. По словам артиста, для него такой опыт впервые – выступать перед сотней своих коллег-артистов. Также певец был поражен количеством талантливых участников и их голосами.

Надо сказать, что сам Винник произвол фурор в сети, ведь поклонницы не стали молчать и в комментариях засыпали певца комплиментами. Как видно, на снимках Олег появился в стильном образе – темном джинсовом костюме и белой футболке, при этом с распущенными волосами, которые он часто собирает в хвостик.

"Олег, вы, как всегда, нас удивляете и интригуете, ждем эфир", "Олег Анатольевич! Вы самый лучший! И уже в предвкушении грандиозного шоу", "Не, ну на вас любо смотреть", "Красивые фото! Конечно, выпуск с вами, Олег, мы обязательно посмотрим", "Хорошее фото", "Олег Анатольевич, вы, как всегда, непревзойденные", - пишут "волчицы" в комментариях к фото.

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