Светская львица Ким Кардашьян показала яркие кадры из своей фотосессии за 2008 год
Как сообщает Politeka.net, известная американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян, которая недавно развелась с мужем Канье Уэстом, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка решила "передать привет" из прошлого и показала, как выглядела в 2008 году.
На снимках, которые показала Ким, она запечатлена в красивой пляжной локации, на одном из кадров она лежит на песке, а на втором шагает. Перед камерой звезда появилась в темном бикини с интересным декором и коротеньких джинсовых шортах. Свой образ она дополнила ковбойскими сапогами и шляпой.
Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украину: "Я вообще не уважаю таких людей"
Мама Дана Балана "зажгла" со священником в Италии: "А ему можно так себя вести…"
Уставшая Каменских без макияжа показала последствия бурной ночи: "Убийственный недосып"
Украинский футболист разбился в ДТП с грузовиком, ему был всего 31 год: кадры с места трагедии
Зима нанесет суровый удар, половину Украины засыплет снегом: прогноз синоптика на конец 2021 года
В комментариях поклонники отметили, что Кардашьян почти не изменилась, а ее фигура и тогда, и сейчас выглядит просто потрясающе. "Ты прекрасна", "Она была «уже идеальна»", "Прекрасно, Ким! Ты сделала правильный шаг. Когда придет время, ты найдешь идеального парня!", "Ты богиня", "Потрясающе", - пишут фанаты под фото звезды.
Напомним, Ким Кардашьян в нежном купальнике поразила формами и советом: "Канье, как ты теряешь такую женщину".
Как сообщала Politeka, Сестричка Кардашьян в кислотном бикини сверкнула идеальными изгибами: "Богиня".
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами тела: «Ангел с небес».