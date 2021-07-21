Светская львица Ким Кардашьян показала яркие кадры из своей фотосессии за 2008 год

Как сообщает Politeka.net, известная американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян, которая недавно развелась с мужем Канье Уэстом, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка решила "передать привет" из прошлого и показала, как выглядела в 2008 году.

На снимках, которые показала Ким, она запечатлена в красивой пляжной локации, на одном из кадров она лежит на песке, а на втором шагает. Перед камерой звезда появилась в темном бикини с интересным декором и коротеньких джинсовых шортах. Свой образ она дополнила ковбойскими сапогами и шляпой.

В комментариях поклонники отметили, что Кардашьян почти не изменилась, а ее фигура и тогда, и сейчас выглядит просто потрясающе. "Ты прекрасна", "Она была «уже идеальна»", "Прекрасно, Ким! Ты сделала правильный шаг. Когда придет время, ты найдешь идеального парня!", "Ты богиня", "Потрясающе", - пишут фанаты под фото звезды.

Напомним, Ким Кардашьян в нежном купальнике поразила формами и советом: "Канье, как ты теряешь такую женщину".

Как сообщала Politeka, Сестричка Кардашьян в кислотном бикини сверкнула идеальными изгибами: "Богиня".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами тела: «Ангел с небес».