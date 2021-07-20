29-летняя немецкая топ-модель Тони Гаррн недавно родила первенца
Как передает Politeka.net немецкий "ангел" Victoria's Secret, которая почти полтора года встречалась с голливудским красавцем Александром Ди Карпіо, в октябре прошлого года вышла замуж за британского актера Алекса Петтифера.
Свадьбу влюбленные сыграли в родном городе Тони – Гамбурге. Заметим, что ранее муж модели Алекс был помолвлен с внучкой Элвиса Пресли-актрисой Райли Кио, однако отношения не сложились. 31-летний Петтифер известен по фильмам "Громобой", "ужасно красивый", "Супер Майк".
В июле этого года пара стала родителями. Радостной новостью звезда поделилась в своем Instagram, где опубликовала фото новорожденной дочери. Девочке дали имя Лука Малайка.
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"Самый очаровательный опыт в моей жизни привел Луку Малайку в наш мир на прошлой неделе. Она сразу же навсегда украла наши сердца", - написала 29-летняя модель.
Фанаты топ-модели уже успели поздравить молодую маму с рождением дочери.
Заметим, что Тони Гаррн входит в Топ-20 самых востребованных моделей мира и даже беременной попала на обложку Vogue.
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