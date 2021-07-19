Телеведучий Микита Добринін, який нещодавно вперше став батьком, розповів, як наважився на партнерські пологи

Як пише Politeka.net, 33-річний герой шоу "Холостяк 9" написав пост в своєму Instagram, у якому розповів деталі партнерських пологів. Чоловік відразу підкреслив, що рішення бути поряд з дружиною далося йому не легко.

"Хочу відразу розставити всі крапки над "і". Це було на 100% моє рішення, яке Даша з радістю підтримала. Не думайте, що я його прийняв легко і просто, в моїй голові теж були бар'єри і блоки. Але любов до Даші і нашого сина сильніша🖤. Я люблю їх, тому стояти за дверима - не для мене", - пише Микита.

Головний редактор чоловічого журналу XXL наголосив, що не варто турбуватися про те, що після спільних пологів ви втратите інтерес до жінки. Ваше завдання не приймати пологи безпосередньо, а всяко підтримувати дружину.

"Я вважаю, що кожному чоловікові, який зацікавлений в народженні здорової, міцної дитини і комфорті своєї коханої, варто хоча б спробувати такий досвід", - переконує чоловік.

Микита Добринін пише, що до партнерських пологів потрібно обов’язково готуватися.

"Ми відвідували спеціальні курси, де по 3-4 години нам розповідали не тільки про те, як проходять партнерські пологи, але і якими будуть перші дні новонародженого. Ось тоді я усвідомив весь масштаб цього процесу. Ми разом прийняли рішення завагітніти, тому разом повинні були зустріти нашого богатиря, ніяк інакше", - каже Добринін.

Микита Добринін вирішив у деталях розповісти про незвичний досвід в житті. Зауважимо, що новоспечений татусь вже опублікував два з трьох постів у своєму Instagram на тему партнерських пологів, тому чекаємо продовження.

До речі, нещодавно новоспечені батьки опублікували фото хлопчика та зізналилася, що назвали сина Левом. Попри те, що Лев ще дуже маленький, у мережі вже пишуть, що він дуже схожий на батька. До того ж, дружина Добриніна розповіла, що маленький синочок дуже багато їсть, точно як тато.

Користувачі мережі схвалили таке рішення телеведучого, написавши багато коментарів.

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