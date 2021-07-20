Певица Тина Кароль показала своего сына Вениамина и умилила сеть
Как известно, после смерти супруга, продюсера Евгения Огира в 2013 году, Кароль воспитывала единственного сына Вениамина одна. Долгие годы звезда не только не показывала ребенка, но и тщательно оберегала личную жизнь, чтобы Вениамин был подальше от светских новостей.
Недавно сын Тины Кароль вернулся в Украину, как раз перед выступлением звезды на Atlas Weekend. Чтобы поддержать маму, Вениамин также присутствовал на репетициях и посещал студию.
В этот раз для поклонников Кароль сняла милое домашнее видео с сыном. В самом ролике Вениамин рассказал, что сейчас он увлечен прочтением книги о всемирно известном итальянском художнике Леонардо да Винчи.
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Сама Тина удивилась, что ее сын выбрал такую сложную «толстую» книгу для прочтения, но Вениамин отреагировал:
"Она не толстая. Пойди в нашу библиотеку в школе, ты увидишь более толстые книги", – доказывая тем самым, что привык читать подобную литературу.
Поклонники были очень впечатлены общением Тины с Вениамином. Так, пока одни засыпали мальчика комплиментами в комментариях, другие подметили, что он все больше похож на певицу и становится настоящим красавцем.
«Веня и книга про Леонардо да Винчи😍; Я пересмотрела, кажется, раз 5. Так трепетно наблюдать, каким Веня становится с каждым годом: таким взрослым, заботливым,чутким и скромным вместе с тем. Очень восхищаюсь этим мальчиком вместе с его мамой 🤍; Очень воспитанный и умный мальчик, гордость мамы ❣️; Любимки наши🤗❤️ Веня так вырос😌; Какие красивые Тина и Веня 😍; Какие красивые отношения между Тиной и Вениамином. Пусть продлятся на всю жизнь. Красавцы; Как быстро Веня взрослеет ,исчезли округлые щечки; Не успеет Тина оглянуться и птенчик вылетит из гнезда».
На сегодня 36-летняя певица уже достроила роскошный особняк и полностью в нем обжилась, 12-летний Вениамин возмужал и стал еще больше похожим на покойного отца.
Поклонники Кароль ранее опубликовали любопытные кадры с ней и мальчиком на одной из фан-страничек в Инстаграм. На показанных фрагментах Тина поделилась, что Веня всегда рядом с ней и для нее очень важна его поддержка.
Сын артистки, в свою очередь, признался, как сильно любит маму и гордится ею.
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