Западная модель с южноафриканскими корнями Кэндис Свейнпол из Victoria’s Secret показала стильное мини, восхитив фанатов

Как пишет Politeka.net, Кэндис Свейнпол очень известная модель, которая заключила контракт с Victoria’s Secret. Красотка настолько стала востребованной, что вошла в список Форбс, как самая высокооплачиваемая модель в мире. Девушка также ведет Инстаграм, где делится интересным контентом, радуя миллионы фанатов.

На новом фото красотка позировала в шортиках и топе розового цвета. Кэндис стала на коленки, выгнувшись, чтобы показать идеальную фигуру, радуя каждым изгибом тела.

"Сделайте свою жизнь ярче с помощью неонового розового", - написала Кэндис.

Фанаты поставили более 28 тысяч лайков и написали комментарии:

"Выглядит фантастически", "Супер-круто", "Ты моя самая любимая", "Красивая идеальная леди", "Этот цвет создан для вас!", "Красивый яркий наряд для спорта", "Каждый цвет подходит вам, но вы выглядите невероятно в этом неоново-розовом цвете".

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