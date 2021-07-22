Блогерша и жена футболиста Александра Зинченко Влада Седан показала яркие беременные фото

Как сообщает Politeka.net, известная блогерша и супруга футболиста украинской сборной по футболу Александра Зинченко Влада Седан часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Сейчас девушка беременная, так что делится в сети результатами нежных фотосессий с животиком.

Так, в этот раз Влада выложила в своем микроблоге несколько очаровательных кадров, на которых позирует в удивительном кукольном образе. Перед камерой красотка появилась в розовом мини-платье, которое подчеркнуло беременный животик и длинные стройные ножки. волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.

Пользователи тут же принялись обсуждать новые фото девушки, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Такая красивая. Дорогая, тебе очень идёт", "Барби", "Я так понимаю, будет девочка", "Как Барби, очень красивая", "Красотка", "Просто огонь", "Самая красивая", "Очень красивая", "Какая милая", "Как красиво".

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