Дружина футболіста Олександра Зінченка Влада Седан поділилася ніжними кадрами з вагітної фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, красуня-дружина молодого українського футболіста Олександра Зінченка Влада Седан поділилася з українцями ніжними кадрами зі своєї вагітної фотосесії.

Як видно, на нових знімках Влада відображена в затишній світлій кімнаті, вона присіла на коліна. Перед камерою вона з'явилася в довгій ніжно-блакитній сукні цікавого фасону і текстури, яке красиво підкреслює великий вагітний животик. Волосся дівчини завиті і акуратно укладені, а на її обличчі легкий макіяж і вираз повного блаженства.

У підписі до публікації Влада нічого не написала, зате користувачі тут же почали обговорювати знімки, засипаючи красуню компліментами: "Як красиво", "Прекрасна мама", "Дуже красива", "Королева", "неймовірна", "Така красива", "Просто неперевершена", "Дуже красиві фото", "Прекрасна", "Як це красиво і ніжно", "Як мило", "Найкрасивіша", "Яка красива", "Красива".

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