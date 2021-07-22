Известная телезвезда и модель Ким Кардашьян показала яркие кадры со своей прогулки в Нью-Йорке
Как сообщает Politeka.net, популярная телезвезда и светская львица Ким Кардашьян покорила миллионы людей во всем мире, собрав в своем Instagram огромную аудиторию. Недавно звезда поделилась в соцсети ярким кадрами с ночной прогулки в Нью-Йорке, на которых позирует в вызывающем образе.
Как видно, перед камерой Ким появилась в стильных кожаных штанах на шнурках и в коротеньком узком топике, который едва удерживает аппетитное декольте. Длинные волосы модели распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж, она кидает хищные взгляды в камеру.
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В подписи к публикации Кардашьян написала: "NYC". А пользователи тут же принялись комментировать фото, засыпая красотку комплиментами в комментариях: "Ты лучшая", "Классный образ", "Шикарная", "Вау", "Ты прекрасна", "Обожаю тебя", "Очень красивая".
Напомним, очаровательная Ким Кардашьян в стильном купальнике поразила формами и советом: "Канье, как ты теряешь такую женщину".
Как сообщала Politeka, Сестричка Ким Кардашьян Хлои в ярком купальнике-бикини сверкнула идеальными изгибами: "Богиня".
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами аппетитного тела: «Ангел с небес».