Известная телезвезда и модель Ким Кардашьян показала яркие кадры со своей прогулки в Нью-Йорке

Как сообщает Politeka.net, популярная телезвезда и светская львица Ким Кардашьян покорила миллионы людей во всем мире, собрав в своем Instagram огромную аудиторию. Недавно звезда поделилась в соцсети ярким кадрами с ночной прогулки в Нью-Йорке, на которых позирует в вызывающем образе.

Как видно, перед камерой Ким появилась в стильных кожаных штанах на шнурках и в коротеньком узком топике, который едва удерживает аппетитное декольте. Длинные волосы модели распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж, она кидает хищные взгляды в камеру.

В подписи к публикации Кардашьян написала: "NYC". А пользователи тут же принялись комментировать фото, засыпая красотку комплиментами в комментариях: "Ты лучшая", "Классный образ", "Шикарная", "Вау", "Ты прекрасна", "Обожаю тебя", "Очень красивая".

Напомним, очаровательная Ким Кардашьян в стильном купальнике поразила формами и советом: "Канье, как ты теряешь такую женщину".

Как сообщала Politeka, Сестричка Ким Кардашьян Хлои в ярком купальнике-бикини сверкнула идеальными изгибами: "Богиня".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами аппетитного тела: «Ангел с небес».