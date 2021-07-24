Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), восхитила сменой образа
Популярна певица привлекает внимание не только своим талантом, но и внешностью. Артистке знает, как подать себя эффектно. Не боится она и перемен, что подтверждает новое фото на странице артистки в Инстаграм, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, проскролльте вниз)
«Обожаю экспериментировать☺ Один из моих любимых образов», - написала она.
Настя Каменских запечатлена с непривычно короткими светлыми волосами. На ней оригинальное платье с огромными перьями.
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В таком образе артистка восхитила не только поклонников и коллег.
«Вау!!! Ты супер красивая!!!» - написала телеведущий и ресторатор Эктор Хименес-Браво.
Также свои комментарии оставили хореограф Влад Яма, фотограф и модель Соня Плакидюк, ведущий Андрей Бедняков, и другие.
Кроме того, Каменских в таком образе сравнили с Ким Кардашьян.
Напомним, что Каменских в купальнике на веревочках показала, как ее звездному мужу повезло с женой: "Плывет к своему Робинзону...".
Ранее Politeka писала, что Каменских в платье с глубоким декольте и разрезами показала настоящее шоу: "Пьянит сильнее, чем вино".
Также Politeka сообщала, что Каменских и Потап разъехались после отдыха в Турции: "Насть, ты знаешь...".