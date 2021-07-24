Вот это перевоплощение!

Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), восхитила сменой образа

Популярна певица привлекает внимание не только своим талантом, но и внешностью. Артистке знает, как подать себя эффектно. Не боится она и перемен, что подтверждает новое фото на странице артистки в Инстаграм, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, проскролльте вниз)

«Обожаю экспериментировать☺ Один из моих любимых образов», - написала она.

Настя Каменских запечатлена с непривычно короткими светлыми волосами. На ней оригинальное платье с огромными перьями.

В таком образе артистка восхитила не только поклонников и коллег.

«Вау!!! Ты супер красивая!!!» - написала телеведущий и ресторатор Эктор Хименес-Браво.

Также свои комментарии оставили хореограф Влад Яма, фотограф и модель Соня Плакидюк, ведущий Андрей Бедняков, и другие.

Кроме того, Каменских в таком образе сравнили с Ким Кардашьян.

Напомним, что Каменских в купальнике на веревочках показала, как ее звездному мужу повезло с женой: "Плывет к своему Робинзону...".

Ранее Politeka писала, что Каменских в платье с глубоким декольте и разрезами показала настоящее шоу: "Пьянит сильнее, чем вино".

Также Politeka сообщала, что Каменских и Потап разъехались после отдыха в Турции: "Насть, ты знаешь...".