Украинская певица, жена рэпера Алексея Потапенко Настя Каменских поделилась кадрами, на которых позирует в ярком красном платье с глубоким разрезом и открытым декольте
Как пишет Politeka.net, ексучасниця группы "Потап и Настя" Настя Каменских, которая строит успешную карьеру под псевдонимом NK, побывала на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей.
Для мероприятия певица выбрала невероятное красное платье с глубоким разрезом, а образ дополнила колготками в сеточку и красными ботфордами.
Поклонники звезды поставили более 10 тысяч лайков и успели обсудить фигуру Насти. Были и такие, которые грубо высказались о внешнем виде певицы.
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"Быть уверенной в себе и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", "Очень крутая Наська🔥🔥🔥🔥🔥🔥🥰", "Красивая 💔💔💔", "Шикарная", "Очень хорошая", "Снова поправляться начала, что ли?", "Какая была толстая, такая, впринципе, и осталась!",- пишут под постом Насти.
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