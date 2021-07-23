Украинская певица, жена рэпера Алексея Потапенко Настя Каменских поделилась кадрами, на которых позирует в ярком красном платье с глубоким разрезом и открытым декольте

Как пишет Politeka.net, ексучасниця группы "Потап и Настя" Настя Каменских, которая строит успешную карьеру под псевдонимом NK, побывала на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей.

Для мероприятия певица выбрала невероятное красное платье с глубоким разрезом, а образ дополнила колготками в сеточку и красными ботфордами.

Поклонники звезды поставили более 10 тысяч лайков и успели обсудить фигуру Насти. Были и такие, которые грубо высказались о внешнем виде певицы.

"Быть уверенной в себе и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", "Очень крутая Наська🔥🔥🔥🔥🔥🔥🥰", "Красивая 💔💔💔", "Шикарная", "Очень хорошая", "Снова поправляться начала, что ли?", "Какая была толстая, такая, впринципе, и осталась!",- пишут под постом Насти.

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