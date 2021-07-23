Украинская певица Надя Дорофеева, бывшая солистка "Время и Стекло", показала себя в новом образе для выступления

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева стала популярной украинской исполнительницей благодаря группе "Время и Стекло". Красотка вместе с партнером по коллективу Алексеем Завгородним в конце 2020 года обьявили о распаде группы, после чего певица занялась сольной карьерой. Не забывает красотка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото красотка надела полупрозрачный белый наряд с черным верхом, который можно спутать с корсетом. Надя на нескольких фото показала себя в гримерке, а на последнем вышла на улицу, присоединившись к остальным.

"Сахар", - подписала свою публикацию Надя.

Муж Владимир Дантес сразу прокомментировал публикацию: "Какая же ты красивая"

Леся Никитюк тоже не смогла пройти мимо публикации: "Боже, какое красивое".

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Арбузный сахар высокий", "Соблазн и город", "Этот наряд нереально краасивый", "Слишком красивая".

Напомним, Дорофеева в полупрозрачном мини-платье не постеснялась показать лишнее

А еще Politeka писала, что Позитива "засекли" возле гримерки Дорофеевой, фото взбудоражило Сеть

Также Politeka сообщала, что Надя Дорофеева с "шухером" на голове и в очках потрясла внешним видом



