Известная актриса Анна Саливанчук произвела фурор, появившись в роскошном наряде на светском мероприятии

Как сообщает Politeka.net, известная актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. В этот раз красотка поделилась кадрами со светского мероприятия "Вечер премьер", на котором побывала в качества гостьи.

Похоже, актриса решила произвести фурор своим появлением в светском обществе – и ей это удалось. В соцсети Анна показала фото и видео, на которых демонстрирует свой роскошный наряд. Как видно, артистка вышла в свет в длинном белом платье с глубокими вырезами и декоративными перьями. Этот наряд красиво подчеркнул изящную фигуру и аппетитные формы красотки. Отметим, что на видео можно увидеть настоящее дефиле от Анны, она уверенно позирует перед камерой, демонстрируя свой образ.

В подписи к публикациям Саливанчук рассказала о мероприятии и своей подготовке к нему: "Несмотря на то, что я актриса, и в кино, в театре меня часто надевают в красивые наряды, и делают шикарные прически и макияж, мы женщины очень любим чувствовать себя принцессами и королевами в красивых нарядных платьях, на каблуках, и с перьями в голове, и короной. И вчера был такой вечер, от которого невозможно было не кайфануть".

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