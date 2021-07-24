Известная телезвезда и модель Ким Кардашьян показала моднве наряды, которые предпочитает в последнее время

Пока в сети постоянно обсуждают выходки семейства Кардашьян, старшая из сестер Ким старается привлекать внимание к себе излюбленным образом. Дело в том, что звезда является активным пользователем сети, поэтому предпочитает публиковать новые кадры чуть ли не каждый день.

В этот раз Ким показала сразу серию фото, на которых позировала в разной одежде совершенно разного стиля и цвета. Таким образом Кардашьян захотела показать свои «архивные» наряды в комнате для переодеваний.

Под одежду и модели с выдающимися формами выделена огромная комната с множеством полок, шкафов и пуфов для удобной примерки нарядов.

«Примерка архива 😂» - коротко написала Ким под кадрами.

Поклонники поспешили ответить звезде:

«Ой, ты здесь такая милашка❤️; 4-е фото - это такой вайб!!! ☎️; Так мило 🥰 😍; Я помню ту ванную, лол @kimkardashian; Ваша нога на 9 фото 😭; Королева 2000-х Ким !!!; Замечательный пост😁 роскошь прет; Что случилось с твоими ногами на 9-м фото; Всегда была красавицей, но теперь еще лучше 😍».

Напомним, очаровательная Ким Кардашьян в стильном купальнике поразила формами и советом: "Канье, как ты теряешь такую женщину".

Как сообщала Politeka, Сестричка Ким Кардашьян Хлои в ярком купальнике-бикини сверкнула идеальными изгибами: "Богиня".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами аппетитного тела: «Ангел с небес».