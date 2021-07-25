Модель и жена "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун отправилась на семейные выходные с мужем

После того, как главный герой одного из сезонов «Холостяка» впервые стал отцом, в его профиле на странице в Инстаграм можно увидеть в основном только кадры с малышкой и счастливой мамой.

В этот раз Макс показал, как они всей семьей отправляются на отдых и наслаждаются временем вместе. Примечательно, что первые несколько месяцев паре пришлось скрывать свои отношения и не говорить о них публике из-за скандального финала «Холостяка». А о беременности Даши пара рассказала лишь тогда, когда уже круглый живот скрывать было невозможно.

«Enjoy your weekend😀☀️» - пишет Макс под новыми фото.

Вот как реагируют в сети:

«Вауу😍 класнючие🔥; А в глазах любовь 😍 какой шикарный отец; Здоровья малышке 😍; Счастья вашей семье!🥰🤱🏽🌺🌸; Макс, видно как дорожишь своим девчонками. 👏👏👏 Это классно! 🙌🔥; Какие у вас любящие глаза 😍; Самое родное место на земле😍; Какие де вы красивые и счастливые 👍🏻🥰🌈».

Напомним, Жена "Холостяка" Михайлюка удивила откровением о своей тайной свадьбе: "Вот что значит потеряла бдительность"

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Михайлюк сыграл тайную свадьбу, появились кадры: жених в шортах и невеста в мини.

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