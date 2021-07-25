Певица и актриса Дженнифер Лопес устроила фурор на концерте, станцевав в костюме из блесток
Популярная знаменитость отпраздновала 52-летие. Дженнифер при этом не стала делать акцент на своем возрасте и показывать фото из прошлого, чтобы обратить внимание на себя. Зато фанаты артистки решили опубликовать ее архивное видео, сделанное на одном из последних концертов.
Лопес отличается своим эксцентричным нравом, поэтому на концерте желает демонстрировать максимально откровения и не только в костюмах, но в танцах. Зажигая на камеру, Дженнифер забыла о скромности.
Серебряный костюм из блесток едва прикрыл главное, зато саму певицу это не смутило, и она всячески прыгала на сцене, хвастаясь пышными формами.
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