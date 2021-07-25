Певица и актриса Дженнифер Лопес устроила фурор на концерте, станцевав в костюме из блесток

Популярная знаменитость отпраздновала 52-летие. Дженнифер при этом не стала делать акцент на своем возрасте и показывать фото из прошлого, чтобы обратить внимание на себя. Зато фанаты артистки решили опубликовать ее архивное видео, сделанное на одном из последних концертов.

Лопес отличается своим эксцентричным нравом, поэтому на концерте желает демонстрировать максимально откровения и не только в костюмах, но в танцах. Зажигая на камеру, Дженнифер забыла о скромности.

Серебряный костюм из блесток едва прикрыл главное, зато саму певицу это не смутило, и она всячески прыгала на сцене, хвастаясь пышными формами.

«с днём рождения, всё, единственное, кто тронул моё сердце .. Я люблю тебя больше всего на свете 💛 ты мой кумир и мое вдохновение, моя лучшая подруга и моя причина любить себя .. моя причина для улыбки; идеальная женщина; вот как бунтует; Королева добычи идеального настроения🔥» - отвечают в сети.