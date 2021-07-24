Легендарная певица и актриса Дженнифер Лопес впечатлила образами

Как пишет Politeka.net, Дженнифер Лопес 24 июля празднует свое 52-летие. Мегапопулярная красотка обожает яркие образы, которыми радует в своем микроблоге Инстаграм, где за девушкой следят десятки миллионов фанатов.

В честь праздника украинская программа "Життя відомих людей" в Инстаграм решило показать самые яркие образы Дженнифер. На фотографиях Лопес была в платьях, с декольте и коротких, а еще красотку можно увидеть в юбке и штанах с топом.

"Дженнифер Лопес сегодня празднует свой день рождения. Певице и актрисе исполнилось 52 года. Мы собрали самые яркие образы Джей Ло, листай карусель", - написано под яркими фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Поздравляю с днем рождения", "Супер-женщина", "Поздравляю, женщина-огонь", "Все хотят выглядить в 52 как она", "Мне кажется, что она вообще не стареет", "Шикарная женщина".

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