Жена Дмитрия Монатика, продюсер Ирина Демичева спровоцировала обсуждение в сети, показав кадр с Греции, где снимали новый клип
Как известно, Дмитрий Монатик выпустил новый клип на песню Зажигать / Jomo. Съемки видео проходили на родине Венеры Милосской — греческом острове Милос, пишет Politeka.net
У себя в Инстаграм Ирина поделилась впечатлениями от поездки в Грецию и выложила свежее фото, сделанное в том месте, где проходили съемки.
Она позировала в черных коротких шортах и белой рубашке.
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«Как же хорошо было на Милосе💕☀️результат этой чудо поездки на официальном You tube канале MONATIK. А как Вам клип?», - спросила она у слушателей.
Поклонники положительно оценили новый клип музыканта.
Своими впечатлениями они стали делится в комментариях.
"Ира, я просто в РАЗРЫВЕ😵💫😍❤️ обожаю! И хочу, чтобы у вас всегда были силы продолжать! Вы делаете мир лучше ❤️🍾 ушла, чур, праздновать жизнь"
"Оооочень красивый клип, там и люди красивые, и локации, и природа"
"Обожаю! Так и подымается настроение"
"Клип-красочная сочность каждой детали"
"Это балдеж",
"Восторг",
"Как обычно, невероятно крутая песня и клип❤️❤️❤️❤️ Даже не верится, что человек может быть настолько талантлив" - пишут в сети.
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