Жена Дмитрия Монатика, продюсер Ирина Демичева спровоцировала обсуждение в сети, показав кадр с Греции, где снимали новый клип

Как известно, Дмитрий Монатик выпустил новый клип на песню Зажигать / Jomo. Съемки видео проходили на родине Венеры Милосской — греческом острове Милос, пишет Politeka.net

У себя в Инстаграм Ирина поделилась впечатлениями от поездки в Грецию и выложила свежее фото, сделанное в том месте, где проходили съемки.

Она позировала в черных коротких шортах и белой рубашке.

«Как же хорошо было на Милосе💕☀️результат этой чудо поездки на официальном You tube канале MONATIK. А как Вам клип?», - спросила она у слушателей.

Поклонники положительно оценили новый клип музыканта.

Своими впечатлениями они стали делится в комментариях.

"Ира, я просто в РАЗРЫВЕ😵‍💫😍❤️ обожаю! И хочу, чтобы у вас всегда были силы продолжать! Вы делаете мир лучше ❤️🍾 ушла, чур, праздновать жизнь"

"Оооочень красивый клип, там и люди красивые, и локации, и природа"

"Обожаю! Так и подымается настроение"

"Клип-красочная сочность каждой детали"

"Это балдеж",

"Восторг",

"Как обычно, невероятно крутая песня и клип❤️❤️❤️❤️ Даже не верится, что человек может быть настолько талантлив" - пишут в сети.

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