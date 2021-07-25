Светская львица Ким Кардашьян показала, как развлекает себя в личной гардеробной
Популярная модель в социальной сети Инстаграм Ким Кардашьян славится своей любовью к необычной одежде и нюдовым тонам в образах. Для своих нарядов Ким создала целую огромную комнату, в которой хранятся ее лучшие наряды, дорогие сумки и украшения.
Причем комната настолько большая, что звезда даже устроила там и примерочную, нередко делая фото у зеркала и хвастаясь яркими образами. В этот раз Ким позировала с распущенными волосами и показала простой домашний лук выходного дня.
Открытое декольте с белой майкой стало главной изюминкой обычного, но соблазнительного образа.
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«Повседневный гламурный день 😉» - написала Ким под фото.
Поклонники поспешили ответить: «вау люблю, это идеальный образ 😍; Великолепно 💕; Такая красивая 😍😍; эксклюзивная женщина; Так красиво, но я и красивее 😁; Немного грустно сегодня, видеть бы тебя чаще😔; Оглушительный вид в простой маечке; Великолепно 😍; у тебя большой потенциал».
Напомним, Ким Кардашьян в нежном купальнике поразила формами и советом: "Канье, как ты теряешь такую женщину".
Как сообщала Politeka, Сестричка Кардашьян в кислотном бикини сверкнула идеальными изгибами: "Богиня".
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами тела: «Ангел с небес».