Светская львица Ким Кардашьян показала, как развлекает себя в личной гардеробной

Популярная модель в социальной сети Инстаграм Ким Кардашьян славится своей любовью к необычной одежде и нюдовым тонам в образах. Для своих нарядов Ким создала целую огромную комнату, в которой хранятся ее лучшие наряды, дорогие сумки и украшения.

Причем комната настолько большая, что звезда даже устроила там и примерочную, нередко делая фото у зеркала и хвастаясь яркими образами. В этот раз Ким позировала с распущенными волосами и показала простой домашний лук выходного дня.

Открытое декольте с белой майкой стало главной изюминкой обычного, но соблазнительного образа.

«Повседневный гламурный день 😉» - написала Ким под фото.

Поклонники поспешили ответить: «вау люблю, это идеальный образ 😍; Великолепно 💕; Такая красивая 😍😍; эксклюзивная женщина; Так красиво, но я и красивее 😁; Немного грустно сегодня, видеть бы тебя чаще😔; Оглушительный вид в простой маечке; Великолепно 😍; у тебя большой потенциал».

Напомним, Ким Кардашьян в нежном купальнике поразила формами и советом: "Канье, как ты теряешь такую женщину".

Как сообщала Politeka, Сестричка Кардашьян в кислотном бикини сверкнула идеальными изгибами: "Богиня".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами тела: «Ангел с небес».