Известная телезвезда и модель Ким Кардашьян поделилась жаркими снимками с острова

Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян собрала в своем Instagram многомиллионную аудиторию, которую теперь часто радует яркими фото и видео из своей жизни. в этот раз звезда решила вспомнить свой отдых на райских островах и выложила в сеть горячие кадры.

На снимках Кимберли позирует в узком бежевом бикини, которое практически сливается с цветом кожи, а свой образ дополнила широкой пляжной шляпой. Ее длинные волосы распущены, а на лице легкий макияж, она изящно позирует фотографу, нежась в голубой воде.

В подписи к фото Кардашьян написала: "Назад на мой любимый остров". Пользователи тут же принялись комментировать снимки звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Скажите нам, что вы купили остров, не сообщая нам?", "Не могу дождаться твоего возвращения в Бразилию! Люблю тебя", "Ты прекрасная", "Огонь", "Горячая и красивая", "Красотка".

Напомним, Ким Кардашьян в старой одежде показала топ "аппетитных" образов: "Роскошь прет".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян поразила видом в узком топе и кожаных штанах: "Шикарная".

Также Politeka писала, что Кардашьян в бикини передала привет из прошлого, как выглядела красотка 13 лет назад: "Ты богиня".