Известный украинский рэпер, основатель продюсерского центра Mozgi ENT. и муж Насти Каменских Потап рассказал украинцам, что очень много работает

Как пишет Politeka.net, 40-летний популярный украинский артист Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) активно ведет свой блог в Instagram, где делится с поклонниками подробностями личной жизни.

Так, на этот раз муж певицы Насти Каменских пожаловался фанам, что сейчас очень много работает.

"Сейчас очень насыщенное время: концерты, съемки, встречи, репетиции, запись новых хитов. Времени на отдых остается совсем мало, поэтому все эти перерывы, даже на 10 минут, начинаешь очень ценить и брать от них максимум", - рассказывает Потап.

На снимке мужчина одет в черную футболку и желтые шорты с пальмами, на голове у Потапа стильная панама. Видно, что рэпер немного уставший, ведь имеет очень напряженный график.

Фанаты оценили публикацию кумира и написали комментарии.

"И при этом еще и зарабатывать 😏 ", "Ждем новых хитов!",- пишут пользователи сети.

Ранее Politeka писала, что любвеобильный Потап позволил себе лишнее в компании красавицы Астафьевой: "жаль Настю, зачем она это терпит".

Напомним, что подопечная Потапа Андраде рассказала о своей" беде "из шоу" Орел и решка": "два дня не могу...".

А еще Politeka сообщала, что сын и падчерица Потапа на отдыхе всполошили криками весь пляж, кадры того, что происходит: "Мама...".