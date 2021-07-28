Супермодель Алла Костромичева поделилась результатами новой необычной фотосессии в очаровательном образе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская модель Алла Костромичева, которая покорила мировые подиумы и глянцы, а также была экспертом шоу "Супер топ-модель по-украински", часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в соцсеть кадры из новой фотосессии, на которых предстала в интересном образе.

Как видно, на снимках Алла запечатлена в локации с разным освещением – более светлым и более темным. Перед камерой модель появилась в легком белом платье интересной фактуры, которое красиво подчеркнуло идеальные пропорции тела, а свой образ она дополнила кремовыми лодочками на шпильке и модной сумочкой. Волосы красотки в элегантную прическу, а на лице аккуратный макияж. На одном из снимков Алла умостилась в кресле и задрала стройные ноги.

В подписи к фото Костромичева написала: "Мне кажется, суть позитивного мышления в том, чтобы в любом состоянии находить ресурс. Даже если это усталость, зависть или злость. Вчера была просто куча вопросов про то как жить, если все показатели на нуле. Дно существует именно для того, чтобы от него можно было оттолкнуться. Впадать в грустняшку нет никакого смысла – это тупик, нытье и перекладывание ответственности, мол, жалейте меня и спасайте".

Напомним, Костромичева из "Супер топ-модель по-украински" показала свою скрытую сторону: "Немного перебор".

Как сообщала Politeka, Костромичева из "Супер топ-модель по-украински" дала жесткий ответ по поводу своей худобы: "Меня уже давно...".

Также Politeka писала, что Костромичева из "Супер топ-модель по-украински" показала, что ее связывало с умершим дизайнером: "Прощай, гений…".