Финалистка "Голосу країни" Юлия Тимочко, которая в итоге проиграла Сергею Лазановскому, представила авторский хит
Как сообщает Politeka.net, участница вокального шоу "Голос країни" Юлия Тимочко, которая в финале проиграла молодому артисту Сергею Лазановскому, поделилась с поклонниками в сети, что сбылась ее мечта – она представила свою первую сольную песню.
В соцсети Instagram Юлия сначала анонсировала премьеру на местной радиостанции в родном Ровно, а потом уже рассказала о презентации, выложив своем фото в посте. Первый авторский сингл артистки называется "It’s your time" – это баллада в стиле соул.
"Песня создана душой и сердцем. Начало и создание ее связано с определенными событиями и изменениями в жизни. Это было как вдохновение, эмоции, мысли. Первое, такое драгоценное и особенное!", - поделилась Юлия.
Грустная дочь Ани Лорак встревожила видом на родине отца: "Софийка, все хорошо..."
Эктор Хименес-Браво показал украинцам, в кого влюбился: "Пришло время познакомить вас чуть ближе"
Украинцам решено раздать по 2 тысячи гривен: стало известно, кому ждать денег
Финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал о своей любви, светясь от счастья: "Мне не хватает слов..."
Дочь Пугачевой Орбакайте сразила образом в обтягивающем платье и коже: "С возрастом все..."
А поклонники начали поздравлять певицу с ее дебютом в комментариях: "Супер", "Добрая, жаль не все люди такие", "Успехов, Юлия", "Юля, а будет ли сингл доступен в Спотифае?", "Уже аплодирую", "Поздравляю, Юлечка!", "Вау, круто", "Пусть станет хитом!", "Поздравляю!".
Напомним, Винник показал, что творилось за кулисами «Голосу країни» во время финала: "Мы не могли…"
Как сообщала Politeka, Тина Кароль разочаровала своей выходкой в прямом эфире, подробности: "Проигрывать не умеешь".
Также Politeka писала, что Победитель "Голосу країни" Лазановский на всю страну заявил о чувствах к Дорофеевой: "Хочу признаться...".