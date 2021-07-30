Финалистка "Голосу країни" Юлия Тимочко, которая в итоге проиграла Сергею Лазановскому, представила авторский хит

Как сообщает Politeka.net, участница вокального шоу "Голос країни" Юлия Тимочко, которая в финале проиграла молодому артисту Сергею Лазановскому, поделилась с поклонниками в сети, что сбылась ее мечта – она представила свою первую сольную песню.

В соцсети Instagram Юлия сначала анонсировала премьеру на местной радиостанции в родном Ровно, а потом уже рассказала о презентации, выложив своем фото в посте. Первый авторский сингл артистки называется "It’s your time" – это баллада в стиле соул.

"Песня создана душой и сердцем. Начало и создание ее связано с определенными событиями и изменениями в жизни. Это было как вдохновение, эмоции, мысли. Первое, такое драгоценное и особенное!", - поделилась Юлия.

А поклонники начали поздравлять певицу с ее дебютом в комментариях: "Супер", "Добрая, жаль не все люди такие", "Успехов, Юлия", "Юля, а будет ли сингл доступен в Спотифае?", "Уже аплодирую", "Поздравляю, Юлечка!", "Вау, круто", "Пусть станет хитом!", "Поздравляю!".

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