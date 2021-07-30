Популярную украинскую певицу Настю Каменских, которая весело потанцевала со своим мужем Потапом, заподозрили в беременности

Как пишет Politeka.net, 34-летняя известная украинская исполнительница Настя Каменских, которая стала известна как участница группы "Потап и Настя", в 2019 году заключила брак с рэпером Потапом (настоящее имя Алексей Потапенко). Сейчас Настя активно развивает сольную карьеру под псевдонимом NK. Несмотря на плотный график, певица часто радует поклонников фотографиями и видео в своем Instagram.

Так, на этот раз Настя опубликовала нежное видео, где весело танцует с Потапом.

"Завтра у нас большое событие 😋 как думаешь, какое!?", - загадочно подписала публикацию Настя.

Поклонники звездной пары, которые в последнее время активно обсуждают внешний вид Насти, а в основном состояние ее фигуры и набор лишнего веса, упорно взялись писать свои предположения в комментариях. Многие думают, что лишний вес Настя набрала через беременность.

"Настя беременна 😍 ", "Гендер пати 🙈 ", "у вас будет малыш?", "Годовщина?"," У вас пополнение?)", "Узнаете пол ребенка?", "Беременна?", "Годовщина свадьбы? 😃🙂💞", "Трусы Потапа взяла погонять, зачет", - пишуть фаны.

Фанаты звезды разделились на два лагеря – одни убеждены, что певица ждет пополнение, а другие считают, что "большое событие" – это годовщина свадьбы.

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