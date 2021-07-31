Ведущая Леся Никитюк обескуражила новой порцией кадров, столкнувшись лицом к лицу с неожиданно начавшейся бурей

Так, 33-летняя звезда, которую все помнят и любят по таким шоу, как "Орел и решка", "Хто зверху?" и "Lе маршрутка", опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Леся очутилась на Стеклянном Мосту в Киеве вместе с известным блогером Евгением Таллером. По словам ведущей, они пришли на некий спектакль-променад. Никитюк предстала в кадре в полосатом бело-красном топике и джинсовых мини-шортах. Сначала все было хорошо, девушка улыбалась и ела мороженое в стаканчике, как погода резко переменилась и поднялся ураганный ветер.

"Взмочаленная" шквалом Леся кричала в камеру: "Пошли, бл*ха, первый раз в жизни на спектакль! Хьюстон, у нас проблемы! Тут гроза! Толчки и сила ветра просто жесть! Женя, держи меня за руку!".

Никитюк вошла в кураж, сделав несколько кадров в своей саркастической манере. Они с блогером надели дождевики и старались сохранять серьезные "мины".

"Приключения наше все!!!", - подписаны кадры.

"Минут 10 и пройдет", - успокаивал товарищ растрепанную Лесю.

К счастью, во время съемок никто не пострадал.

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