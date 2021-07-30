Выяснились интересная информация о муже Нади Дорофеевой Дантесе, Насте Каменских, звезд "Квартал 95" и других
Как пишет Politeka.net, на страничке "ЖВЛ" в Инстаграме решили раскрыть некоторые подробности об украинских звездах.
"Где родились наши звезды?
Листай ленту и узнавай больше интересных подробностей о прошлом знаменитостей", - подписана была публикация.
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Как оказалось, Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, родился в Харькове. А вот Настя Каменских оказалась столичной красоткой. Влад Яма, судья "Танців з зірками", родился в Запорожье. Звезда "Квартал 95" Елена Кравец родилась в Кривом Роге. А вот ее коллега Юрий Ткач родом из Днепра. Оля Полякова начала свой жизненный путь в Виннице. А Святослав Вакарчук родился на западной Украине - в Мукачево.
Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:
"Интересно узнать о звездах из села", "Но Дантес не из Харькова", "Об Оле Поляковой давно уже знаю", "О Дантесе давно знаю, земляк".
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