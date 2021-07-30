Участник шоу "Холостячка", комик Андрей Рыбак показал любопытные кадры в соцсети

Как сообщает Politeka.net, известный юморист и шоумен Андрей Рыбак, который был ярким участником шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист здорово удивил фанатов, подарив кольцо своей девушке Алине.

В сторис Андрей выложил видео, на котором попросил Алину отыскать подарок для нее. После долгих поисков и перекладывания вещей заветная коробочка оказалась в руках у девушки. Алина медленно распаковала подарок и увидела, что возлюбленный подарил ей кольцо. "Это предложение руки и сердца?", - едва слышно спрашивает девушка. "Нет", - кратко отвечает Андрей.

Также он показал фото руки возлюбленной, с одетым на средний палец кольцом. "Она сказала да!", - пописал сторис Рыбак.

Вскоре после этого комик записал видео из авто, в котором рассказал, что ему начали звонить родственники и спрашивать, когда свадьба.

Напомним, Звезда "Холостячки" Рыбак появился в компании загадочной красотки, и это не его девушка: "Андрюша, ты лучший".

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