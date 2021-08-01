Участник "Голосу країни" Никита Ломакин показал, как его начала разыскивать женщина, называющая себя "первой девушкой Олега Винника"

Социальную сеть Инстаграм всполошил ролик, опубликованный известным участником "Голосу країни" Никитой Ломакиным. Так, молодой человек поделился в сети странной историей о женщине, которая ищет Олега Винника, но зачем-то пришла к нему и просит разыскать Олега.

Специально для этого Никита опубликовал ролик, который записал с этой женщиной и ее мамой. По словам Никиты, под офисом m1ukraine постоянно чуть ли не ночевали две женщины. Одна из них клялась, что она первая девушка Олега и что он ей сделал предложение и теперь не общается с ней. Вторая же незнакомка – мама женщины.

«Я воспринял это как очень крепкую фанатскую любовь.. но сегодня.. мне позвонил хозяин квартиры, которую я снимаю, и сказал, что меня ищут родственники.. я вышел.. и как оказалось.. эти женщины проследили за мной.. и стоят у меня под подъездом.. узнали где я живу.. и у всех прохожих спрашивают где моя Квартира.. что я им нужен, чтобы позвонить Олегу.. и сказать о том что их кто-то травит газом.. и чтобы Олег к ним приехал и со всем разобрался.. так как с этим должен разбираться мужчина!» - пожаловался Ломакин.

Он также добавил, что сам заверил женщин: он запишет видео и это сообщение точно дойдет до Олега. После этого Ломакин попросил не караулить его.

Пользователи сети отреагировали по-разному:

«😮😮😮 Так вот кто такая НинО; блин жеееесть; Это Нино, наверное😂; Не реагируй на них, береги свою психику🤣😉; Вы понимаете, что это больные люди и им нужна специализированная помощь 😢; Блин, жалко их; Свекровь или тёща? 😮; Не пойму плакать или смеяться😮 ситуация двоякая; Ну с головой не все норм у людей 🤦».

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