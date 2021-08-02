Что еще украинцы не знают о ней

Наталья Могилевская, которая уже 20 лет на сцене, отмечает 2 августа день рождения

По случаю 46-летия артистки, "Зірковий шлях" решил собрать малоизвестные, но любопытные факты о Наталье на своей страничке в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, Могилевская начинала карьеру, оказывается, в качестве актрисы. Она успела поработать в украинском фольклорном театре «Родина», Киевском доме актеров, еврейском театре «Штерн» и других.

Сейчас Наталья принимает участие в грандиозном шоу "Співають всі!", в котором возглавила целую сотню других звезд-судей.

Певица за свою карьеру не только выпустила множество хитов, но и нашла другие таланты. В частности, Макса Барских.

А еще она умеет вышивать крестиком и страдает от редкой фобии - климакофобии, то есть боязни высоких лестниц.

Ранее Могилевская признавалась в своих страхах и рассказывала "откуда ноги растут". В детстве артистка пережила несчастный случай. В пять лет Наталья упала с лестницы, разбив голову. Девочку отвезли в больницу, где пришлось накладывать швы. Сейчас, когда организаторы концертов предлагают ей звездный спуск на сцену, она вынуждена отказываться.

Напомним, Могилевская в костюме русалки пожаловалась украинцам на свой день рождения

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