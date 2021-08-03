Известная украинская актриса Ольга Сумская опубликовала несколько кадров из своей новой квартиры
Актриса театра и кино Ольга Сумская не так давно на свой день рождения сделала себе весьма внушительный подарок. Она подарила сама себе новую квартиру. В одном из интервью звезда рассказала, почему сделала такой выбор.
"Мы решились немного расширить квадратные метры, потому что нам тесно, мечтала о своем будуаре отдельном, ванной. Так мне этого хотелось и тогда думала: дай Бог, чтобы это все наконец произошло. Гардеробная, разве я не заслуживаю свою собственную гардеробную?", – рассказывала Ольга.
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Сейчас она поделилась кадрами из новой квартиры, которую помогли убрать девушки из специальной клининговой компании. Артистка прошлась по квартире, показала дизайн, выполненный в белых тонах и удивила мраморной ванной с позолотой.
«Так тяжело за этими кранами смотреть, чтоб не поцарапались еще. Девочки все убрали, какая чистота! Молодцы» - восхитилась артистка.
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