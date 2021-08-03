Известная украинская актриса Ольга Сумская опубликовала несколько кадров из своей новой квартиры

Актриса театра и кино Ольга Сумская не так давно на свой день рождения сделала себе весьма внушительный подарок. Она подарила сама себе новую квартиру. В одном из интервью звезда рассказала, почему сделала такой выбор.

"Мы решились немного расширить квадратные метры, потому что нам тесно, мечтала о своем будуаре отдельном, ванной. Так мне этого хотелось и тогда думала: дай Бог, чтобы это все наконец произошло. Гардеробная, разве я не заслуживаю свою собственную гардеробную?", – рассказывала Ольга.

Сейчас она поделилась кадрами из новой квартиры, которую помогли убрать девушки из специальной клининговой компании. Артистка прошлась по квартире, показала дизайн, выполненный в белых тонах и удивила мраморной ванной с позолотой.

«Так тяжело за этими кранами смотреть, чтоб не поцарапались еще. Девочки все убрали, какая чистота! Молодцы» - восхитилась артистка.

Напомним, Ольга Сумская в объятиях другого мужчины похвасталась важным событием в жизни

А еще Politeka сообщала, что дочь Сумской не оставила равнодушными фанатов, блеснув "кубиками" в мини-бикини

Также Politeka сообщала, что 54-летняя Сумская после свадьбы удивила резкой сменой имиджа, от Роксоланы не осталось и следа