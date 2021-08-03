Популярная певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес показала кадры усердных тренировок в спортзале

Отпраздновав день рождения на яхте, 52-летняя Дженнифер Лопес с легкостью продемонстрировала, насколько роскошно выглядит в маленьких купальниках и довольно ярких нарядах. Поскольку Лопес способна удивить прессов в таком возрасте и лицом, заметно моложе своего возраста, артистку постоянно заваливают вопросами об уходе за собой.

И хотя звезда не говорит о распорядке дня, о том, как сморит за кожей, свои тренировки она показывает с легкостью. В социальной сети в Инстаграм на фан-странице поклонники опубликовали видео с занятий Лопес.

Как можно заметить, форму она получила не просто так. Джей Ло отказалась от кофеина, алкоголя и всех напитков, кроме соков и воды.

«Я на 100% убеждена, что тренировки делают меня счастливой. И я правда верю в то, что если ты заботишься о себе и следишь за здоровьем, у тебя больше сил, чтобы позаботиться о тех, кого ты любишь. Так что занятия спортом — приоритет для меня», - однажды сказала Лопес в одном из своих интервью.

Напомним, 51-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой.

Как сообщала Politeka, Лопес в крошечном боди доказала, почему возраст ей не помеха.

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