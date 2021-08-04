Мало кто знает, какие настоящие имена носят популярные и известные люди

Как сообщает Politeka.net, широкой публике обычно не известны настоящие имена знаменитостей, которые очень часто используют творческие псевдонимы. Думали, знаете о любимых кумирах все? Как бы не так. Для многих настоящие имена певиц и исполнителей станут настоящей неожиданностью. На странице программы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали подборку фото и назвали настоящие имена некоторых селебрити.

Так, для многих стало неожиданностью, что настоящее имя Веры Брежневой – Вера Галушка. Скрипачку, которую все знают под именем Ассия Ахат, оказывается, зовут Инесса Данилова. Молодого исполнителя Ivan Navi зовут Иван Сяркевич, а Alyosha оказалась Еленой Кучер. А вот Ани Лорак зовут Каролина Куек, и если многие знали о ее имени, то настоящая фамилия оставалась загадкой для многих.

Пользователи тут же начали комментировать подборку с настоящими именами звезд, некоторые возмущены, что среди них есть и Ани Лорак, которая переехала в Россию. "Обо всех знала", "Об Ассии не знал", "Куек не украинская певица", "Ну да, конечно! Вы ещё скажите, что и Брежнева не украинская певица, и Лобода тоже", "Кто такой Нави?", "Ани Лорак не украинская звезда", "Не знала фамилию Ивана Нави, за других читала ранее", "Про Ани Лорак знали очень давно, а вот с Брежневой – интересно", - пишут в комментариях.

Напомним, Выяснилось, как по-настоящему зовут Могилевскую, Каменских и других звезд украинского шоубиза: "На Жмуре далеко не уедешь".

Как сообщала Politeka, Всплыли настоящие имена Златы Огневич, Лилии Ребрик, Барских и других звезд: "Даже представить не могла".

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