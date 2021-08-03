Известный хореограф Влад Яма показал в соцсети забавное архивное фото

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский хореограф, шоумен и семьянин Влад Яма, который вместе с красоткой-женой растит сына Леона, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист повеселил поклонников забавным архивным кадром, который выложил в сторис.

На снимке Влад еще совсем молодой – у него густая чуть волнистая шевелюра и сросшаяся бровь – монобровь. На лице несколько мелких пятнышек, которые напоминают веснушки, а глаза ярко-голубые. На этой фотографии Яма позирует в строгом костюме с белой рубашкой и галстуком.

Отметим, что, когда Влад был тренером в "Лиге смеха", его команда использовала это фото в своем юмористическом номере, и надо сказать, здорово насмешила зрителей. Шутка заключалась в том, что в таком виде будущий хореограф ходил на бальные танцы в Запорожье в девяностые годы.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" с женой показали, как надо развлекаться семьей: "Дали жару на районе".

Как сообщала Politeka, Жена Влада Ямы решилась рассказать о тяжелом периоде в отношениях: "Все не зря".

Также Politeka писала, что Жена строгого судьи "Танців з зірками" Влада Ямы рассказала, какой он на самом деле: "Почему влюбилась...".