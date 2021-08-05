Телеведущий и актер Богдан Юсипчук показал в соцсети удивительные кадры с известной блондинкой

Как сообщает Politeka.net, известный телеведущий и актер Богдан Юсипчук, который недавно стал женихом в постановочной свадьбе с бывшей участницей шоу "Холостяк" Юлией "Зайкой", удивил поклонников серией фотографий с известной блондинкой.

А своем Instagram Богдан опубликовал результаты удивительной фотосессии со своей коллегой, ведущей и певицей Верой Кекелией. На снимках пара запечатлена в интересной песчаной локации, при этом они очень нарядные. Юсипчук позирует на фото в черном костюме с белоснежной рубашкой, а Вера в элегантном черном платье, которое подчеркнуло изящную фигуру.

Пользователи тут же принялись активно комментировать снимки на странице Богдана: "Опять свадьба?", "Танці з зірками!", "Красиво", "Шикарные фото", "Очень красиво!", "Жарко", "Какие красивые фотографии, вы тоже очень красивые", "Красивые!", "Шикарные", "Клип музыкальный", "Вы очень классные", "Красавцы", "Очень красивые фотографии. Надеюсь, это не очередная свадьба".

Напомним, Ведущий "1+1" после фальшивой свадьбы с финалисткой "Холостяка" обратился к украинцам: "Не хочу давить на жалость, но...".

Как сообщала Politeka, Финалистка "Холостяка" поплатилась за свадебный спектакль с ведущим "1+1": "Теперь не скоро замуж выйдет".

Также Politeka писала, что Юля "Зайка" из "Холостяка" после позора с фальшивой свадьбой сделала неожиданное признание: "Давайте честно, какая…".