Певец Александр Пономарев порадовал фанатов свежим фото, показав себя в непривычном виде
Так, 47-летний артист проводит свой отпуск подальше от городской суеты возле моря, передает Рoliteka.net. У себя в Инстаграм Пономарев выставил яркий снимок, на котором позировал на причале на фоне одноэтажных домиков, усыпавших побережье, и пришвартованных яхт.
Певец поразил пляжным образом, появившись в кадре в растянутой белой футболке, коротких шортах с пестрым принтом, легкой шляпке и солнцезащитных очках. Засунув руки в карманы, Александр одарил зрителей искренней улыбкой.
В подписи Пономарев признался, что к нему приходила муза:
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"Когда проснулся ночью от того что пришла новая песня, успел ее записать в диктофон и теперь идешь пить кофе в маленький городок на берегу моря 😎
#пономарьов #travel #foto #life".
Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Впервые вижу Пономарева в ... шляпе) 👌🤘"
"Кайфуем от жизни? Это здорово! Новая песня- это класс!"
"Шорти класс"
"О! Где это вы, Александр? На Черногорию похоже ... или Хорватию🔥😍"
"Уже хочется услышать ее❤️🤗"
"Пижон в шляпе (sorry)!!"
"Класс🔥, да ночь она такая... для творческих людей"
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